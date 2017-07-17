С 1 января 2018 года решение об установлении стоимости проезда для населения будут принимать муниципалитеты
Одной из тем оперативного совещания, которое сегодня провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, стал порядок установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по муниципальным маршрутам. Полномочиями по их формированию с 1 января 2018 года наделены органы местного самоуправления. Соответствующие изменения в Закон Мурманской области «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» были внесены в марте этого года. О ходе работы, проводимой в рамках подготовки к реализации указанного закона, доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.
Как пояснил Дмитрий Соснин, согласно установленным законом общим принципам организации местного самоуправления, организация транспортного обслуживания населения в границах поселения относится к вопросам органов местного самоуправления: муниципалитеты принимают решения об утверждении маршрутной сети и реестра маршрутов в границах муниципального образования, определяют количество рейсов на маршруте, интервалы движения, тип подвижного состава. Это послужило основанием для внесения соответствующих изменений в закон «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области». С 1 января 2018 года решение об установлении стоимости проезда для населения будут принимать именно муниципалитеты. В настоящее время транспортные предприятия сформировали и направили в региональный комитет по тарифному регулированию предложения об определении экономически обоснованных тарифов, комитет ведет работу по установлению данных тарифов в разрезе муниципальных образований. Обязательства по погашению разницы между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда для населения будут финансироваться за счёт средств местных бюджетов.
Для формирования местных бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов каждому органу местного самоуправления необходимо принять решение об установлении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам. В текущем году органы местного самоуправления правомочны издавать муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие такие тарифы, со сроком вступления их в силу с 1 января 2018 года. Глава регионального Минтранса отметил, что указанные нормативные правовые акты рекомендуется принимать после установления комитетом по тарифному регулированию Мурманской области максимальных тарифов.
Как подчеркнул, обращаясь к главам администраций муниципалитетов, Алексей Тюкавин, важно, чтобы ещё на этапе формирования экономически обоснованных тарифов на 2018 год они понимали, из чего складывается себестоимость перевозки в их муниципальном образовании, какой состав затрат включило предприятие. Для этого работу с перевозчиками необходимо организовать уже сейчас.
«Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда для населения должна быть в обязательном порядке определена и запланирована в бюджетах муниципалитетов. Мы поднимаем этот вопрос сегодня, чтобы вы все внимательно поработали со своими автотранспортными предприятиями, ещё раз посмотрели на сетки маршрутов, на загрузку автобусов и троллейбусов. Пока есть возможность, вы можете получить консультации и в региональном Минтрансе, и в комитете по тарифам. Эту поддержку мы готовы вам оказать», – подчеркнул Алексей Тюкавин.