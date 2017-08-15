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Мурманская область. Арктика15.08.17 07:00

С 1 января 2018 года в России начнёт работу единая государственная информационная система социального обеспечения

Внедрение единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Эта система объединит информацию обо всех мерах социальной поддержки, предоставляемых как на федеральном, так и на региональном уровне.

«В «личном кабинете» любой гражданин сможет увидеть все положенные ему льготы и выплаты по ним. А органы власти, получая информацию из системы, смогут в полной мере обеспечить адресность соцподдержки», – отметила губернатор Марина Ковтун.

Предполагается, что система начнёт работать в штатном режиме с 1 января 2018 года. На федеральном уровне приняты все необходимые документы, прошла апробация работы системы в нескольких субъектах РФ.

Работа идёт в тесном взаимодействии с отделением ПФР по Мурманской области, рассказал министр социального развития региона Сергей Мякишев, на территории Мурманской области создана межведомственная рабочая группа по внедрению ЕГИССО, определены поставщики информации в систему, ведутся работы по формированию классификатора мер социальной защиты.

«К сожалению, не все муниципалитеты отнеслись к этой работе с должной ответственностью. У нас до сих пор – а срок был установлен 28 июля – не подписаны соглашения с несколькими органами местного самоуправления», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение главам органов местного самоуправления в срок до 16 августа подписать соглашения и начать работу по соотнесению муниципальных мер поддержки с федеральным классификатором.

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