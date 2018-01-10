С 1 января 2018 года вступили в силу ряд законов Мурманской областиРАМКИ ЗАКОНА: Институт судебных приставов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.01.18 07:30

С 1 января 2018 года вступили в силу ряд законов Мурманской области

В частности, начали действовать изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».

С целью увеличения привлекательности региона для потенциальных работников, повышения доступности медицинской помощи северянам увеличены размеры мер социальной поддержки для лиц, заключивших трудовые договоры с 1 января 2018 года по квотам, которые определяет Правительство Мурманской области. Установлена единовременная компенсационная выплата до пятисот тысяч рублей медицинским работникам в возрасте до 55 лет с высшим профильным образованием, а медикам, имеющим среднее медицинское образование – до трехсот тысяч рублей. Кроме того, законом предусмотрена ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до пятнадцати тысяч рублей.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что с 2017 года прекращена подготовка врачей по программам интернатуры. Поэтому в этом году можно ожидать, что на работу в медицинские организации региона будут трудоустраиваться врачи, которых привлечет не только возможность получить необходимый профессиональный опыт, но и меры социальной поддержки, служебное жилье и другие преференции.

Также вступили в силу и региональные законы, касающиеся повышения инвестиционной привлекательности Кольского Заполярья.

В минувшем году депутаты регионального парламента поддержали законодательную инициативу губернатора Мурманской области, направленную на улучшение инвестиционного климата в регионе. С 1 января 2018 года предусмотрено включение в состав имущества, облагаемого по льготной ставке, активов, созданных или приобретенных инвестором в двухлетний период, предшествующий дню подачи заявки на господдержку. Это позволит организациям снизить финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПолитическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.18: 12 января завершится период выдвижения кандидатов для участия в выборах президента России. Как вы думаете, сколько претендентов на этот пост окажется в избирательном бюллетене?Проголосовало: 105 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

юрий
09.01.18 12:45
А у нас в Стерлитамаке ТСЖ Алмаз вообще не шевелиться: у меня на кухне шов черный - черный... Ребенок маленький, не знаем, что сделать. Мой номер 89876100878
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Мариана
07.01.18 19:01
А вот врать нехорошо, товарищи! 1) У Никиты Анатольевича не педагогическое образование. Он закончил Мурманский государственный гуманитарный университет (который раньше просто назывался педагогичес
Комментарий к новости:В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча с самым молодым директором школы в России
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Комментарий к новости:Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиСреднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в реальном выражении стали ниже на 0,8%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 8 копеек, доллара снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в нп.Зашеек восстановлено-PRO ЖКХПроизошло нарушение электроснабжения нп.Зашеек-PRO Нефть и газПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика