С 1 января 2018 года вступили в силу ряд законов Мурманской области

В частности, начали действовать изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».

С целью увеличения привлекательности региона для потенциальных работников, повышения доступности медицинской помощи северянам увеличены размеры мер социальной поддержки для лиц, заключивших трудовые договоры с 1 января 2018 года по квотам, которые определяет Правительство Мурманской области. Установлена единовременная компенсационная выплата до пятисот тысяч рублей медицинским работникам в возрасте до 55 лет с высшим профильным образованием, а медикам, имеющим среднее медицинское образование – до трехсот тысяч рублей. Кроме того, законом предусмотрена ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до пятнадцати тысяч рублей.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что с 2017 года прекращена подготовка врачей по программам интернатуры. Поэтому в этом году можно ожидать, что на работу в медицинские организации региона будут трудоустраиваться врачи, которых привлечет не только возможность получить необходимый профессиональный опыт, но и меры социальной поддержки, служебное жилье и другие преференции.

Также вступили в силу и региональные законы, касающиеся повышения инвестиционной привлекательности Кольского Заполярья.

В минувшем году депутаты регионального парламента поддержали законодательную инициативу губернатора Мурманской области, направленную на улучшение инвестиционного климата в регионе. С 1 января 2018 года предусмотрено включение в состав имущества, облагаемого по льготной ставке, активов, созданных или приобретенных инвестором в двухлетний период, предшествующий дню подачи заявки на господдержку. Это позволит организациям снизить финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов.