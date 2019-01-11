С 1 января 2019 года начал действовать ряд региональных законов

С начала нового года вступил в действие блок социальных законов, который направлен на сохранение мер социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста (а именно, мужчинам с 55 лет и женщинам с 50 лет).

С 2019 года доходы областного бюджета от штрафов за нарушение Правил дорожного движения в полном объёме начали поступать в Дорожный фонд региона. По мнению законодателей, это позволит увеличить объёмы ремонтов дорог областного, межмуниципального и местного значений.

С 1 января 2019 года в региональном законодательстве введено понятие «садовый дом», меняется организационно-правовая форма объединения граждан для ведения садоводства или огородничества на некоммерческие товарищества, кроме того, дачные потребительские кооперативы должны быть реорганизованы. Гражданским и муниципальным служащим теперь запрещено участвовать в управлении такими некоммерческими объединениями, а некоторые категории граждан (в соответствии с федеральным законом «О ветеранах») получают первоочередное право на приобретение садового или огородного земельного участка.

Приведены в соответствие с федеральной нормативно-правовой базой законы в части обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В частности, для этой категории северян срок подачи заявлений для включения в список лиц, подлежащих обеспечению жильём, увеличен с 60 дней до трёх месяцев.