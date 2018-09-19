С 1 января нищие россияне станут чуточку богаче - предложено повысить МРОТ

Кабинет министров предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Проектом федерального закона <…> предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года, говорится в документе, с которым ознакомились в РИА «Новости».

Рост показателя составит 1,048%. Уточняется, что, с учётом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, МРОТ вырастет дифференцированно - от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе.

Предлагаемое правительством РФ повышение МРОТ потребует из бюджета 5 миллиардов рублей на повышение зарплат в бюджетной сфере, говорится в финансово-экономическом обосновании к соответствующему законопроекту, который рассматривается в среду в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При этом дополнительные расходы реального сектора экономики составят 13,7 миллиарда рублей, отмечается в документе. Повышение МРОТ в организациях реального сектора экономики будут осуществляться в рамках общего роста заработной платы в экономике, отмечается в материалах.