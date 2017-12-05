С 10 декабря пассажиры смогут покупать билеты на поезда за 90 суток до отправления

С 10 декабря будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.

Оформить билеты за 90 суток можно будет как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО «РЖД».

Как уверяет пресс-служба «РЖД», увеличение глубины продаж проездных документов проводится холдингом по многочисленным просьбам пассажиров. Эта мера также позволит не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и повысить доступность перевозок. Поэтому, открыв продажу проездных документов за 90 суток до отправления поезда, компания продолжит работу над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов.