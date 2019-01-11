С 11 января мы сможем сделать осознанный выбор, покупая молочные продукты
Производители молокосодержащих продуктов с 11 января должны уведомлять покупателей о наличии в составе продукции растительных жиров. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», 11 января истек 180-дневный срок, который был отведён производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой.
«Информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел обязательно должна быть заметна потребителю. Теперь покупатель будет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов. Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона», - приводятся в сообщении Роскачества слова заместителя руководителя ведомства Елены Саратцевой.
Для того, чтобы текст был заметен, производители будут наносить его шрифтом не менее
Использовать в названиях таких товаров молочные термины запрещено. Также молочные термины исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикеток таких продуктов.
«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя: это расценивается как введение потребителя в заблуждение», - отметила Саратцева. В Роскачестве также подчеркнули, что с 11 января молокосодержащая продукция со старой этикеткой больше продаваться не может, даже если срок годности такого товара ещё релятивный. По мнению представителей организации, новая мера поможет урегулировать рынок и установить прозрачную схему конкуренции с производителями «традиционной» молочной продукции.