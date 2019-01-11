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Мурманская область. Арктика11.01.19 08:40

С 11 января мы сможем сделать осознанный выбор, покупая молочные продукты

Производители молокосодержащих продуктов с 11 января должны уведомлять покупателей о наличии в составе продукции растительных жиров. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», 11 января истек 180-дневный срок, который был отведён производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой.

«Информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел обязательно должна быть заметна потребителю. Теперь покупатель будет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов. Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона», - приводятся в сообщении Роскачества слова заместителя руководителя ведомства Елены Саратцевой.

Для того, чтобы текст был заметен, производители будут наносить его шрифтом не менее 2,5 мм на лицевой стороне упаковки или этикетки, там же должна располагаться надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3 мм.

Использовать в названиях таких товаров молочные термины запрещено. Также молочные термины исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикеток таких продуктов.

«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя: это расценивается как введение потребителя в заблуждение», - отметила Саратцева. В Роскачестве также подчеркнули, что с 11 января молокосодержащая продукция со старой этикеткой больше продаваться не может, даже если срок годности такого товара ещё релятивный. По мнению представителей организации, новая мера поможет урегулировать рынок и установить прозрачную схему конкуренции с производителями «традиционной» молочной продукции.

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