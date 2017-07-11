С 12 июля вступают в силу новые правила перевозки детей

Как сообщил журналистам заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин, теперь категорически запрещается оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля. «В случае непосредственного выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше семи лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, либо поступление информации по данному факту из других источников, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности», - сказал он.

Как пишет ТАСС, новыми правилами разрешается перевозить детей старше семи лет, фиксируя их ремнями безопасности. «Установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше семи лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей от семи до 11 лет включительно», - подчеркнул Кузин.

Вместе с тем правила запрещают перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

В Госавтоинспекции считают, что новые правила будут способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности.