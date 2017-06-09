С 16 по 18 июня в Кировске во второй раз пройдёт арт-фестиваль «Белый иван-чай»

Обширная фестивальная программа соберет участников самых разных направлений – гости праздника услышат саамские и сефардские песни, авторскую музыку, фьюжн и фолк. В Кировск приедут коллективы не только из Мурманской области, но и с Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Поволжья. Необычное представление и художественная выставка «Приручи секунду» в музейно-выставочном центре «Апатит», кинопоказ авторских короткометражных фильмов дадут старт программе фестиваля.

Организованы: экологическая акция «Авоська», эко-вернисаж, фотосушка «Город детства», «Арт-городок», проект «Живая книга», выставка «Кто построил Хибиногорск?», «Море волнуется раз…», киномарафон «Северный характер», а также ярмарка, мастер-классы, детская площадка, блошиный рынок и аукцион.

17 июня праздник развернется на площадке школы № 2 в микрорайоне Кукисвумчорр.

18 июня состоятся встречи с мастерами пряничного дела, настоящим сказителем, все смогут познакомиться с искусством современной северной росписи. Завершит фестиваль «Белый чай» музыкальный вечер в джаз-гостиной Анатолия Грабчака.