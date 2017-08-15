Мурманская область. Арктика15.08.17 15:38
С 17 по 21 августа возможно отключение на один день теле- и радиопередатчиков
Мурманский областной телерадиовещательный передающий центр сообщает, что с 17 по 21 августа (один день, за исключением выходных) - с 9 до 16 часов возможны отключения телевизионных передатчиков:«1 Канал», «Россия 1+Мурман», «Россия К», «НТВ», «5 канал», «Матч-ТВ», «Звезда», «ТВ-центр», «ЧЕ», «Дисней», «ТВ-21+СТС», 1 мультиплекс и 2 мультиплекс.
Возможны отключения радиовещательных передатчиков: 67,22 мГц – «Радио России+Мурман»; 103,50 мГц – «Маяк»; 103,00 мГц – «Наше Радио» ; 104,50 мГц – «Пауэр Хит Радио»; 106,00 мГц- «Дорожное Радио» и 88,00 мГц – «Звезда».
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