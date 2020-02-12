С 18 по 21 апреля в Апатитах пройдёт XX торгово-промышленная выставка-ярмарка «Имандра-2019».

Выставка проводится в рамках Дней предпринимательства Мурманской области и является одним из важных бизнес–мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства региона.

На выставке будут представлены достижения учёных Кольского научного центра РАН; предложения и услуги туристических фирм; продукты питания, производимые в Мурманской области и за её пределами; товары для красоты, здоровья и для дома; прикладное творчество, сувениры и многое другое.

В программе выставки предусмотрены деловые мероприятия для предпринимателей, учёных, преподавателей вузов и школ, студентов и школьников по актуальным темам стратегического развития муниципальных образований.

В мероприятиях деловой программы 18-20 апреля ожидается участие представителей крупных промышленных предприятий и муниципальных образований Мурманской области, Мурманской областной Думы и правительства Мурманской области.