С 18 сентября возобновляет свою работу плавательный бассейн Полярных Зорь

Ирина Забавно то, что журналисты и блогеры активно гадают, а сколько было участников митинга, как будто от этой цифры, что-то зависит. Пришли, послушали и разошлись. А жизнь продолжается. Приедут ещё гост Комментарий к новости: Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск

Другой взгляд Сейчас в сети можно много найти откликов по поводу пятничной политической тусовки в сквере на улице Ленинградской. Попытаюсь отметить здесь то, что осталось за вниманием активных пользователей некотор Комментарий к новости: Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск