С 20 декабря по 12 января в Мурманском областном театре кукол пройдёт новогодняя кампания

Театр будет работать на нескольких площадках: в старом и новом зданиях, в школах и Домах культуры Мурманска и Мурманской области, на площадке областной детско-юношеской библиотеки. Традиционно все спектакли театра в этот период будут сопровождаться новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

В этом театральном сезоне для мурманчан театр подготовил две новогодние премьеры – спектакли «Звёздочка» (режиссер – Петр Васильев, художник – Алевтина Торик) и «Снегурушка» (режиссер – Валерий Баджи, художник – Ирина Хмарук). Музыку для спектаклей написал заведующий музыкальной частью Мурманского театра кукол Петр Макаров.

«Звёздочка» – спектакль для самых маленьких зрителей от 2 до 4 лет. Трогательная история с чудесной музыкой и милыми куклами. Звездочеты расскажут зрителям о маленькой Звездочке, которая спустилась на Землю. Во время спектакля малышам удастся заглянуть в волшебный телескоп.

Музыкальная сказка для тех, кто постарше, «Снегурушка» создана по мотивам русской народной сказки. Умелое сочетание прибауток и закличек, участие известных всем героев русских сказок создаст удивительную новогоднюю историю для детей и взрослых.

В рамках новогодней кампании пройдет серия благотворительных спектаклей в населенных пунктах Кильдинстрой, Белое море, Минькино, областном Доме ребёнка и Мурманской детской клинической больнице.