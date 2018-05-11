С 2017 года мурманский центр ГТО посетили около тысячи северян

Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска побывали в центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который работает на базе МАУ СШОР №4 (Казарменный переулок, 2).

Основные посетители центра - учащиеся мурманских общеобразовательных учреждений. Здесь созданы все условия для тестирования норм ГТО - необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.

- Центр тестирования оказывает консультационную и методическую помощь населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО, - рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. – Наши специалисты имеют опыт выездных мероприятий в школах и детских садах заполярной столицы. Так, в марте этого года более 200 курсантов Нахимовского военно-морского училища успешно сдали все необходимые нормативы.

Тесты по бегу, прыжкам в длину, стрельбе, подтягивание на перекладине и ряд других испытаний проводится в спортивной школе. Тесты по плаванию принимают в бассейне «Авангард», бег на лыжах – на Семеновском озере.

Для успешного прохождения тестов необходимо иметь хорошую физическую форму. Например, на золотой значок требуется подтянуться на перекладине 13 раз, поднять туловище из положения лежа 50 раз за минуту.

Перед тем как решиться на прохождение испытаний, желательно потренироваться в спортзале, сходить в тир. Ведь комплекс ГТО проверяет физическую форму человека всесторонне – на силу, выносливость, гибкость и точность.

- Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни, воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать и главное - укрепляют здоровье, - отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Желаю успехов тем, кто решил попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

Записываться в центр тестирования необходимо заранее, он работает по определенному расписанию. Прием заявок от индивидуальных лиц, трудовых коллективов, учебных заведений идет с 10 до 17 часов (вторник – пятница), а прием тестов - в четверг с 15 до 18 часов и в субботу с 12 до 16 часов. Более подробную информацию можно получить на сайте сдюсшор-4.рф в разделе «ГТО».



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