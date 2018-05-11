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Мурманская область. Арктика11.05.18 17:20

С 2017 года мурманский центр ГТО посетили около тысячи северян

Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска побывали в центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который работает на базе МАУ СШОР №4 (Казарменный переулок, 2).

Основные посетители центра - учащиеся мурманских общеобразовательных учреждений. Здесь созданы все условия для тестирования норм ГТО - необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.

- Центр тестирования оказывает консультационную и методическую помощь населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО, - рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. – Наши специалисты имеют опыт выездных мероприятий в школах и детских садах заполярной столицы. Так, в марте этого года более 200 курсантов Нахимовского военно-морского училища успешно сдали все необходимые нормативы.

Тесты по бегу, прыжкам в длину, стрельбе, подтягивание на перекладине и ряд других испытаний проводится в спортивной школе. Тесты по плаванию принимают в бассейне «Авангард», бег на лыжах – на Семеновском озере.

Для успешного прохождения тестов необходимо иметь хорошую физическую форму. Например, на золотой значок требуется подтянуться на перекладине 13 раз, поднять туловище из положения лежа 50 раз за минуту.

Перед тем как решиться на прохождение испытаний, желательно потренироваться в спортзале, сходить в тир. Ведь комплекс ГТО проверяет физическую форму человека всесторонне – на силу, выносливость, гибкость и точность.

- Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни, воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать и главное - укрепляют здоровье, - отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Желаю успехов тем, кто решил попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

Записываться в центр тестирования необходимо заранее, он работает по определенному расписанию. Прием заявок от индивидуальных лиц, трудовых коллективов, учебных заведений идет с 10 до 17 часов (вторник – пятница), а прием тестов - в четверг с 15 до 18 часов и в субботу с 12 до 16 часов. Более подробную информацию можно получить на сайте сдюсшор-4.рф в разделе «ГТО».
         
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Общая площадь помещений спортивной школы - 2100 квадратных метров. Здесь ребята занимаются легкой атлетикой, конькобежным спортом, хоккеем с мячом. Спортивные секции посещают около 700 человек.

Недавно учреждение получило новый статус – спортивная школа олимпийского резерва. Это означает не только повышение уровня подготовки юных спортсменов, но и особое внимание со стороны городских властей на укрепление материально-технической базы.

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11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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