С 2018 года рубль акциза с литра бензина будет идти в бюджеты регионов

Один рубль акциза с литра автомобильного топлива с 2018 года будет направляться в бюджеты регионов для наполнения их дорожных фондов. Об этом сегодня сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Президент поставил задачу, чтобы большая часть акцизов зачислялась именно в региональные дорожные фонды. И дал поручение, чтобы рубль акцизов передать в следующем году в бюджеты субъектов РФ на формирование их дорожных фондов», - сказал министр.

При подготовке законодательства на 2018 год такие решения будут разработаны правительством, добавил он, пишет ТАСС.