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Мурманская область. Арктика18.12.19 07:30

С 2020 года в Арктике начнёт работу Агентство по развитию человеческого капитала

Федеральное правительство поддержит инициативы Мурманской области по созданию территории опережающего развития «Столица Арктики» и введению режима свободного порта Мурманск. Об этом в рамках выездного заседания президиума Госкомиссии РФ по вопросам развития Арктики в Мурманске заявил зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Перед заседанием вице-премьер и глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов в сопровождении губернатора Мурманской области  с вертолёта осмотрели места реализации перспективных проектов по берегам Кольского залива, ознакомились с ходом работ на строительной площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК» в Белокаменке и с производственными мощностями ФГУП «Атомфлот».

Там же, на площадке «Атомфлота», состоялось выездное заседание президиума Государственной комиссии РФ по вопросам развития Арктики, которое провёл Юрий Трутнев.

Основным вопросом повестки дня заседания стало создание системы преференций для новых проектов, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации. Зампредседателя правительства России подчеркнул, что федеральный центр прислушался к мнению арктических регионов, и прежде всего Мурманской области, о насущной необходимости режима особого благоприятствования инвестиционной деятельности на Крайнем Севере. По словам Юрия Трутнева, проект закона о создании сбалансированной системы преференций для развития новых инвестпроектов в Арктике уже подготовлен, согласован правительством и должен быть внесён в Госдуму в I квартале 2020 года. В основном речь идёт о нефтегазовых проектах, однако преференции будут также предоставляться проектам по добыче твёрдых полезных ископаемых и проектам развития инфраструктуры. Кроме того, с 2020 года в Арктике начнёт работу Агентство по развитию человеческого капитала, задачей которого станет кадровое обеспечение новых инвестпроектов.

Также Юрий Трутнев сообщил, что для поддержки перспективных проектов в Мурманской области, в первую очередь проекта Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК», в регионе будет создана территория опережающего развития. Она получит название «Столица Арктики».

«Прошу Минвостокразвития вместе с регионом в месячный срок внести в правительство проект соответствующего постановления», – сказал вице-премьер.

Кроме того, поддержку получила заявка порта Мурманск на получение статуса свободного порта по аналогии с Владивостоком.

«Вне всякого сомнения, правительство России будет делать всё возможное, чтобы Арктика развивалась. Много работы проводится в этом году. Это и создание системы преференций для бизнеса, и разработка новых основ государственной политики в Арктике. В первом приближении создан комплексный план развития инфраструктуры Северного морского пути», – отметил Юрий Трутнев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Юрия Трутнева за поддержку предложений Мурманской области и вкратце представил основные инвестпроекты, которые могут войти в состав ТОР «Столица Арктики». Это Мурманский транспортный узел, морской терминал ПАО «ФосАгро», транзитный контейнерный терминал, ЦСКМС ОАО «НОВАТЭК», база берегового обеспечения шельфовых проектов, береговой нефтяной терминал.

Помимо этого, режим ТОР упрощает осуществление амбициозного проекта создания международного арктического кластера «Новый Мурманск», позволяя реализовать его прямо на территории порта. «Новый Мурманск» стал бы культурным и деловым центром региона, важнейшим туристическим аттрактором столицы Заполярья, центром арктического дизайна и изучения Арктики, многоплановым музеем и местом для развития малого бизнеса.

Глава региона отметил, что федеральные преференции для экономики Севера создают ту базу, на которой можно и нужно строить новое качество жизни людей в Арктике.

«Принятые решения – по территории опережающего развития, по режиму свободного порта Мурманск – позволят снизить издержки инвесторов, что жизненно необходимо для развития экономики региона и Арктики в целом. Так, снижение коэффициента стартового платежа для недропользователей с 1,5 до 1 уже дало возможность структурировать проекты по разработке месторождений на Кольском полуострове. Мы также обсудили вопрос модернизации нашего технического образования, чтобы готовить кадры для масштабных проектов по освоению Арктики. То есть главный вопрос обсуждаемой повестки – подъем экономики. Это увеличивает поступления в бюджет, а значит, даёт возможность воплощать в жизнь новые социальные проекты. Повышение качества жизни – дело регионов. Медицинское обслуживание, программа повышения комфортности городской среды, реновация ЗАТО и так далее – всё это наша задача. С предоставлением инвесторам преференций и запуском новых проектов эта задача становится реализуемой», – подчеркнул глава региона.

 

 

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