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Мурманская область. Арктика14.09.19 10:00

С 2020 года все сложные методы диагностики будут выведены из подушевого норматива в отдельный полный норматив

Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на  пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 13 сентября.  «Такие исследования как МРТ, КТ, эндоскопические методы, ультразвуковые исследования, сложные лабораторные исследования, например, на гормональный статус, генетические исследования с 2020 года вводятся в отдельный тариф ОМС и буду оплачиваться «полным»  рублём. Это позволит обеспечить россиян дорогостоящими диагностическими исследованиями в соответствие с предельными сроками ожидания медицинской помощи», – заявила министр.

По словам Вероники Скворцовой, программа государственных гарантий принимается ежегодно и с каждым годом она становится всё более конкретной. В ней детально прописываются и объёмы натуральной медицинской помощи, и финансовые нормативы. В частности, с 2019 года программа диспансеризации выведена из подушевого финансирования и оплачивается «полным» рублём, что заметно повысило эффективность профилактических осмотров. Отдельным блоком также выведено лечение онкологических заболеваний, прописаны все тарифы, включая и комбинированную хирургию, и химиотерапию, и радиологию и т.д., что позволяет пациентам своевременно получать целенаправленную медицинскую помощь.

Министр здравоохранения подчеркнула, что каждая поликлиника и стационар обязаны разместить в удобном для пациентов месте полную информацию о том, какие виды медицинской помощи оказываются в рамках системы ОМС. Она отметила, что Минздравом России в 2018 году разработана  Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, которая растиражирована и направлена в регионы, а также размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации и подробно, в удобной для пациента форме, разъясняет вопросы бесплатного оказания медицинской помощи.  «Мы сделали специальную инфографику - за что никогда, ни при каких условиях не нужно платить! Это очень важно», – сказала министр.

На сегодняшний день система ОМС предлагает россиянам бесплатно широкий спектр медицинских услуг, который включает высокопрофессиональную помощь по таким направлениям как медицинская реабилитация, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), различные виды диализа, весь спектр химиотерапии при злокачественных заболеваниях, пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин и многие другие. К сожалению, до сих пор не все застрахованные знают о своих правах и возможностях в рамках ОМС.  Информирование и постоянное сопровождение пациента — одна из ключевых функций института страховых представителей, насчитывающего сегодня более 14 тысяч специалистов. Если у пациента пытаются взимать личные средства за медицинскую помощь в рамках ОМС, то пациент может обратиться в страховую медицинскую организацию выдавшую полис обязательного медицинского страхования, к своему страховому поверенному со всеми вопросами и жалобами.

 

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