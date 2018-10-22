С 23 по 26 октября состоится IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области

Региональный чемпионат проводится при поддержке Правительства Мурманской области, организаторами являются Министерство образования и науки Мурманской области и Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Мурманской области.

Соревнования регионального чемпионата по 26 компетенциям пройдут на площадках профессиональных образовательных организаций области. Оценивать работу будут свыше 200 экспертов, в том числе 16 сертифицированных экспертов движения WorldSkills Russia из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Тольятти, Красноярска. Общее количество участников Регионального чемпионата – 172 студента из 17 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В Мурманском индустриальном колледже (г. Мурманск, ул. Подгорная, 80) будут соревноваться участники компетенций «Сварочные технологии», «Сварочные технологии (юниоры)», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Инженерный дизайн CAD (САПР) (юниоры)».

В Мурманском технологическом колледже сервиса (г. Мурманск, ул. Гвардейская, 14) пройдут соревнования по компетенциям «Парикмахерское искусство», «Парикмахерское искусство (юниоры)», «Туризм», «Саамское рукоделие», «Эстетическая косметология».

Мурманский педагогический колледж (г. Мурманск, ул. Володарского, 5) примет конкурсантов по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Дошкольное воспитание (юниоры)», «Преподавание в младших классах», «Преподавание в младших классах (юниоры)».

Северный колледж физической культуры и спорта (г. Мончегорск, пр. Кирова, 7) станет соревновательной площадкой для участников компетенции «Физическая культура и спорт».

В Кандалакшском индустриальном колледже (г.п. Кандалакша, ул. Спекова, 50) будут соревноваться электромонтажники (компетенции «Электромонтажные работы» и «Электромонтажные работы (юниоры)»).

В Мурманском колледже экономики и информационных технологий (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60) организованы соревнования по компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «Предпринимательство», «Программные решения для бизнеса».

Участники компетенций «Медицинский и социальный уход», «Медицинский и социальный уход (юниоры)» встретятся на площадке Мурманского медицинского колледжа (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 16), а конкурсанты по компетенциям «Малярные и декоративные работы», «Малярные и декоративные работы (юниоры)» – на площадке Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота (г. Мурманск, ул. Невского, 86).

В Кольском транспортном колледже (г. Кола, пер. Островский, 14) все готово для соревнований по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

В Мончегорском политехническом колледже (г. Мончегорск, пр. Металлургов, 1) ждут участников по компетенции «Облицовка плиткой», в Апатитском политехническом колледже имени Голованова Георгия Александровича (г. Апатиты, ул. Энергетическая, 35) – по компетенции «Поварское дело».

Впервые в рамках Регионального чемпионата будут организованы соревнования для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Малярные и декоративные работы», «Поварское дело».

Программа Регионального чемпионата предусматривает следующие мероприятия:

23 октября в 15.00 – торжественная церемония открытия регионального чемпионата в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2);

с 23 по 26 октября – соревнования по компетенциям, выставки, мастер-классы и экскурсии для школьников, профориентационные тренинги, мероприятия Деловой программы Регионального чемпионата;

26 октября в 15.00 –торжественная церемония награждения победителей и закрытия Регионального чемпионата в Мурманский областной Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3).

Деловая программа включает в себя мероприятия различного формата: пленарные заседания, презентации проектов, «круглые столы», семинары, диалоговая площадка и др.

Информация о проведении Регионального чемпионата размещена на официальном сайте Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Мурманской области.