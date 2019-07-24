С 24 по 28 июля вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение лесах работ с использованием открытого огня

С 24 по 28 июля вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах работ с использованием открытого огня на территории Печенгского, Кольского, Ловозерского, Мончегорского, Кировского, Зашейковского, Кандалакшского, Ковдозерского, Терского, Мурманского лесничеств.

Соответствующее решение принято Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области обращается к жителям и гостям Заполярья с пониманием отнестись к введенному ограничению на посещение лесов и связанным с данным запретом неудобствам.

Региональная диспетчерская служба Мурманской области работает в круглосуточном режиме. Сообщить о возгораниях в лесу и нарушениях в области лесного законодательства можно по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, звонок по России бесплатный или по номеру мобильной связи 8-911-338-61-31.