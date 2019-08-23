Мурманская область. Арктика23.08.19 12:31
С 26 августа вводится запрет на стоянку всех видов транспорта по улице Полярные Зори в Мурманске
В Мурманске в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется запретить стоянку всех видов транспорта по улице Полярные Зори (от улицы Гвардейской до улицы Карла Маркса) - с 00.00 26 августа до 00.00 31 августа.
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