С 26 августа вводится запрет на стоянку всех видов транспорта по улице Полярные Зори в Мурманске

В Мурманске в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется запретить стоянку всех видов транспорта по улице Полярные Зори (от улицы Гвардейской до улицы Карла Маркса) - с 00.00 26 августа до 00.00 31 августа.