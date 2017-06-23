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Мурманская область. Арктика23.06.17 17:00

С 26 июня на ул.Книповича запретят стоянку, парковку, а также ограничить движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия планируется запретить стоянку, парковку, а также ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части улицы Книповича, от проспекта Ленина до улицы Полярные Зори с 9 часов 26 июня до 20 часов 2 июля.

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