С 26 очками ХК «Мурман» закрепился на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге

В очередном домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге «Мурман» принимал «Волгу» из Ульяновска. Игра выдалась напряженной. В первом тайме арбитр не засчитал два забитых мурманчанами гола, усмотрев нарушения правил. Лишь на 22-й минуте судья зафиксировал взятие хозяевами ледовой арены ворот гостей. В составе северян отличился полузащитник Сергей Лихачёв, которому отпасовал Константин Зубарев – 1:0.

Волжане имели возможность восстановить баланс сил с пенальти, но голкипер заполярного клуба Максим Янов доблестно отразил удар Игоря Леденцова.

Во второй половине встречи жёлто-чёрные продолжили навязывать свою игру противнику. Ульяновцы отчаянно сопротивлялись. Однако Денису Кореву, а затем и нападающему Константину Зубареву удалось забить мячи в «рамку» гостей – 3:0. «Волга» смогла размочить счёт на последней минуте матча. Назначенный судьёй 12-метровый реализовал Александр Слугин.

Таким образом, подопечные Сергея Чернецкого одержали победу с результатом 3:1. С 26 очками они закрепились на десятом месте в турнирной таблице. Теперь мурманчане отправились в Красногорск. Там 15 февраля их будет принимать местный «Зоркий».