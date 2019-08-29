С 30 августа тепло начнёт поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи Мурманска

Подписано постановление о начале отопительного сезона 2019-2020 годов в образовательных и социальных учреждениях областного центра. Согласно документу, с 30 августа тепло начнёт поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи.

С 1 сентября к отоплению подключат учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях, МАУ МП «Дом молодёжи» и спорткомплекс «Авангард».