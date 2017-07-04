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Мурманская область. Арктика04.07.17 15:30

С 6 июля на Каскаде Нивских ГЭС планируется провести сбросы воды

В это день будут открыты донные водосбросы на Нива ГЭС-1 объёмом 125 кубических метров в секунду и холостой водосброс на Нива ГЭС-3 объёмом 180 кубических метров в секунду.

— Благодаря тёплой погоде началось таяние снега в Хибинах, наблюдается высокий приток воды в озеро Имандра, которое служит водохранилищем для гидростанций на реке Нива.  Для регулирования уровня воды и требуется пропуск воды через водосбросы, -  пояснил директор Каскада Нивских ГЭС Андрей Жарников.

 

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