С 85-летием, Мурманский областной театр кукол!

В Мурманске вчера прошёл юбилейный вечер «Театр, я люблю тебя!», посвященный 85-летию Мурманского областного театра кукол. От имени главы региона Марины Ковтун коллектив театра поздравила заместитель губернатора Инна Погребняк. Она подчеркнула, что 85 лет в масштабах истории - это очень немного, хотя театр старше самой Мурманской области. Театр возник в период, когда поднималось Кольское Заполярье. Но даже в то непростое время думали об искусстве, о детях, о том, как важно формировать их мировоззрение, воспитывать с помощью сказки, доносить простым языком вечные истины, отметила вице-губернатор.

«От души желаю тепла и благополучия в семьях, чтобы вашего большого сердца всегда хватало на огромное количество маленьких зрителей, – сказала Инна Погребняк. - И хочу пообещать вам, и мы очень на это надеемся, что в 2020 году вы переедете в новое здание, реконструкция которого сейчас идет полным ходом».

В рамках юбилейного вечера Инна Погребняк передала коллективу кукольного театра Памятный адрес от имени главы региона Марины Ковтун, а также вручила Почётную грамоту губернатора Мурманской области артисту-кукловоду, ведущему мастеру сцены Наталье Петруниной. Благодарственные письма губернатора за многолетнюю плодотворную деятельность, большой личный вклад в развитие культуры и искусства Мурманской области получили ведущие мастера сцены, артисты-кукловоды Екатерина Ефремова и Денис Дмитриев, художник по свету Сергей Лашин, билетный кассир Валентина Староверова и начальник хозяйственного отдела Оксана Чайковская.

В рамках юбилейного вечера коллектив театра также поздравили именитые коллеги, журналисты, критики, представители театральной общественности.

Наша справка:

Мурманский областной драматический театр был основан в августе 1933 года в Хибиногорске (ныне Кировск). Первый спектакль, поставленный артистами, назывался «Ивашка батрачонок». В 1938 году театр получил статус областного, а в 1949-м учреждение культуры перевели в Мурманск.

Юбилейный год для театра насыщен премьерами, фестивалями и знаковыми гастролями. Примечательно, что именно в этот год Мурманский областной театр кукол стал обладателем президентского гранта, на средства которого реализован проект «Саамские сказки – детям Севера». Труппа также получила грант губернатора Мурманской области на постановку одного из детских спектаклей.