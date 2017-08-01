С 9 по 14 августа в Мурманске будет работать ярмарка «Медовый спас»

В преддверии православного праздника на ярмарке «Медовый спас» будет представлен мед самых разнообразных сортов, продукты пчеловодства, широкий ассортимент продукции монастырских и фермерских подворий, а также экологически чистые продукты - северные ягоды и грибы.

Как утверждают организаторы ярмарки, к праздничному столу участники предложат разнообразные рыбные и мясные деликатесы, колбасы, молочные продукты, широкий выбор масел, специй, солений, чая и сладостей и многого другого.

Порадовать себя и своих близких мурманчане смогут оригинальными аксессуарами, бижутерией, изделиями из кожи, товарами для красоты и здоровья. Кроме того, все желающие смогут задать интересующие вопросы представителям храмов, монастырей и подворий. А 14 августа, в день Спаса, в 12 часов состоится праздничный молебен и освящение мёда.

Время работы ярмарки: 9-13 августа - с 11.00 до 18.30; 14 августа - с 11.00 до 16.30.