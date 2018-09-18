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Мурманская область. Арктика18.09.18 07:35

С арктической группировкой Северного флота проведено учение по высадке морского десанта и обороне побережья на Чукотке

С арктической группировкой Северного флота, действующей в Беринговом море, под общим руководством командующего Кольской флотилией вице-адмирала Олега Голубева проведено двухстороннее тактическое учение по высадке морского десанта и обороне побережья в районе порта Эгвекинот на Чукотке.

Как сообщает пресс-служба СФ, оборонительные позиции на берегу заняли подразделения арктической мотострелковой бригады, несколько дней назад совершившие 270-километровый марш в условиях бездорожья от мыса Ванкарем на побережье Северного Ледовитого океана.

Перед началом морской десантной операции боевые корабли арктической группировки отработали задачи подавления огневых точек условного противника на берегу. Артиллерийские стрельбы по мишенным позициям выполнили боевые расчёты батареи АК-100 большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и АК-725 больших десантных кораблей (БДК) «Кондопога» и «Александр Отраковский». Нанесение удара с воздуха и высадку воздушного десанта в тыл «противника» отработал экипаж вертолёта Ка-27 из авиагруппы БПК «Вице-адмирал Кулаков».

После огневой подготовки состоялась высадка основных сил морского десанта с БДК «Кондопога» и «Александр Отраковский». Морские пехотинцы на бронетранспортёрах БТР-80 отработали тактику ведения боя за высадку десанта на необорудованное побережье.

В ходе учения нападающая и обороняющаяся стороны активно применяли беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и уточнения тактической обстановки.

 

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