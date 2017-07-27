С Божьей помощью - «Янтарь», новейший корабль ВМФ России, отправился в очередной поход

В Североморске перед походом освятили океанографическое судно «Янтарь». Помощник по работе с верующими военнослужащими 29-й бригады подлодок Северного флота протоиерей Дионисий Иванов отслужил молебен с призванием помощи Божьей в предстоящем плавании и совершил чин освящения корабля.

Напомним, с 2015 года океанографическое судно, не имеющее аналогов в мире, выполняет задачи по исследованию океанских глубин, под Андреевским флагом.

Океанское судно «Янтарь» может нести на борту два глубоководных обитаемых аппарата типа «Мир», которые способны работать на глубине шесть тысяч метров. Также оно имеет взлётно-посадочную площадку для приёма вертолёта. Корабль может использоваться и в спасательных целях, установленное на нем оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов на морском и океанском дне.