С чем выходит Мурманская область на международные выставки и форумы

Знали ли вы, что организации из Мурманской области принимают активное участие в международных выставках и форумах? Какую роль в этом играет Центр поддержки экспорта Мурманской области, а так же, кто из заграничных партнёров интересуется местной продукцией, сегодня, 6 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Сергей Константинович Плисов - генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.