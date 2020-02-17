«С днём рождения, художник!» - выставка «Графика Федора Константинова» откроется в Мурманском областном художественном музее

Мурманский областной художественный музей представляет графические произведения из фондового собрания к 110-летию со дня рождения Фёдора Денисовича Константинова – советского, российского графика, народного художника СССР (1991), народного художника РСФСР (1980), заслуженного художника РСФСР (1963), член-корреспондента Академии художеств СССР (1973), обладателя Ордена Дружбы (1995).

Фёдор Денисович был участником всесоюзных и международных выставок, лауреатом многочисленных всесоюзных и международных конкурсов. Его выставки проходили в Москве, Челябинске, Брянске, Рязани, Зарайске.

Работы художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Литературном музее Москвы, Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других художественных музеях России. Гравюры автора находятся в коллекциях ряда зарубежных музеев.

В Мурманском областном художественном музее гости увидят графические произведения «Жатва», «Ночная жатва», «Молотьба», «Доярки», созданные во второй половине XX века, так же портреты знаменитых русских писателей Льва Толстого и Максима Горького, выполненные в технике ксилография.

Выставка входит в цикл «С днём рождения, художник!» и работает по 22 марта. Вход свободный.