«С днём рождения, художник!» - выставка живописи Николая Новикова

Пантелей С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения! Комментарий к новости: С 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Старожил Напрягается торговый порт, старается бороться с запылением города, но всё равно им придётся переносить свою работу на западный берег. Надо уходить из центра города! Комментарий к новости: Мурманский морской торговый порт увеличивает число пушек системы пылеподавления