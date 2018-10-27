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Мурманская область. Арктика27.10.18 07:35

С Днём водителя!

26 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев вручил Почётные грамоты за заслуги в развитии транспортных услуг для населения Мурманской области, успехи в труде, многолетнюю добросовестную работу и в связи с профессиональным праздником Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта водителям автомобиля 1 класса Североморского автотранспортного предприятия ПАО «Мурманскавтотранс» Александру Минину и Геннадию Пучка.

Выступая перед коллективом АТП он сказал, что есть специальности, профессии, на которые в обыденной обстановке мало кто обращает внимание. Но стоит произойти малейшему сбою, и все сразу же понимают, насколько она важна. К таким профессиям относится профессия водителя. Трудно даже представить, какой коллапс наступил бы в Североморске, если бы вдруг не вышли в рейс автобусы, перевозящие тысячи североморцев в Мурманск и обратно.

Он поблагодарил не только водителей, но и тех, кто готовит автомобильную технику в рейс, обеспечивает её всем необходимым, кто в кабинетах делает незаметную, но нужную и важную для предприятия работу, кто вместе с водителями выходит в рейс, имея в виду кондукторов, которые приносят выручку предприятию.

Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс» Андрей Варзугин и директор Североморского АТП Иван Зеленюк отметили тесное взаимодействие с руководством и депутатским корпусом флотской столицы в решении вопросов транспортного обеспечения.

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