С долгами по зарплате в организациях Заполярья прокуратуре пришлось работать напряжённо весь год

Органами прокуратуры Мурманской области в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников в 2018 году направлен 451 иск (заявление) на общую сумму 16 млн 793 тысячи рублей. По итогам прошлого года судами рассмотрено - удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора - 433 иска (заявления) об устранении нарушений в обозначенной сфере на общую сумму 14 млн 811 тысяч рублей.

С целью обеспечения конституционного права граждан на своевременную и в полном объёме оплату труда за 12 месяцев 2018 года прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлено 381 заявление о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы (85% от числа предъявленных исков) на общую сумму 14 млн 609 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрено и удовлетворено 373 заявления на общую сумму 13 млн 601 тысяча рублей.

Например, прокурором Ковдорского района по результатам обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлено 207 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 3 млн 812 тысяч рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в прошлом году в мировой суд направлено 63 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы за декабрь 2017 года – февраль 2018 года на общую сумму 2 млн 670 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрено и удовлетворено 62 заявления на общую сумму 2 млн 498 тысяч рублей.

Прокурором Октябрьского административного округа г.Мурманска по факту выявленной непогашенной задолженности по заработной плате перед работниками ООО «СТРОЙ.МОНТАЖ.РЕГИОН.» в суд предъявлено 43 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 3 млн 388 тысяч рублей, которые рассмотрены и удовлетворены. Работодателем задолженность перед работниками погашена.

Этим же прокурором округа в интересах бывших работников ООО «Восток» в суды общей юрисдикции 19 декабря 2018 года направлено 7 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 786 тысяч рублей и в порядке ст.45 ГПК РФ 1 исковое заявление о выплате задолженности по заработной плате на сумму 531 тысяча рублей, которые находятся на рассмотрении.

Органами прокуратуры области в 2018 году в суды общей юрисдикции по результатам рассмотрения обращений граждан направлено в порядке статьи 45 ГПК РФ 54 исковых заявления о взыскании недополученной заработной платы до размера, установленного федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, на общую сумму 617 тысяч рублей, которые судом с участием прокурора рассмотрены и удовлетворены.

В прошлом году прокурорами городов и районов области в суды общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства направлен 21 иск (заявление) в сфере соблюдения законодательства по исполнению работодателями обязанностей по выплате выходного пособия, обеспечению гарантий и компенсаций, связанных с расторжением трудового договора, на общую сумму 1 млн 405 тысяч рублей. Судами рассмотрено и удовлетворено 18 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 1 млн 9 тысяч рублей, 2 исковых заявления на общую сумму 382 тысячи рублей, ввиду добровольного исполнения требований прокурора прекращено производство по 1 иску на сумму 17 тысяч рублей.