С дождями и грозами в Мурманскую область придёт прохлада

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 июля по Мурманской области сохранится тёплая погода с преобладающей температурой воздуха в дневные часы +20+25°.

5 июля наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром на севере Карелии. Днём 5 июля по Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы, преобладающая температура воздуха +15+22°.

6 июля ожидаются дожди, порывистый северо-восточный ветер, понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, на востоке области +4+9º, днём +18+23º, в центральных районах области до +27º.

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Оповещение о высокой пожарной опасности

2-5 июля по Мурманской области ожидается IV, на крайнем западе V региональный класс пожарной опасности.