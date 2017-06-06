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Мурманская область. Арктика06.06.17 07:00

С ЕГЭ по обществознанию «справилась неплохо» - Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области

В экзамене по обществознанию в Мурманской области вчера приняли участие 1242 выпускника. Утечек контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) не зафиксировано, печать КИМ в аудиториях осуществлена без технических сбоев. Экзамен прошел в штатном режиме. Один участник завершил его досрочно по медицинским показаниям.

На всех этапах экзамена в пунктах проведения экзамена (ППЭ) присутствовали общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи, сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области.

Своими впечатлениями от экзамена поделились участники ЕГЭ из ППЭ 948 ЗАТО г. Североморск. «Экзамен достаточно сложный, однако сдать можно, если готовиться. Все изучалось в школе, нужно было только учить», - считает Колесник Люба, МБОУ СОШ № 12. Её слова подтверждает и Чеконина Анастасия, МБОУ гимназия № 1: «Все, что было в КИМах, изучено в школе, поэтому всё было доступно, понятно. Я думаю, что справилась неплохо».

Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области, также уверена в хорошем результате: «Сегодня ребята писали экзамен по выбору, к которому готовились не один год. Содержание экзамена по обществознанию соответствует целям обществоведческого образования: формирование у школьников системного представления об обществе и общественных процессах, развитие нравственной культуры, гражданственности, правосознания, экономической культуры. В каждый вариант экзаменационной работы включены задания, проверяющие знание Конституции РФ. Надеюсь, что многие сегодня после экзамена могли бы согласиться с Ариной Передуновой, МБОУ СОШ № 12: «Впечатления от экзамена самые положительные. Попался хороший вариант, все показалось знакомым, справилась со всеми заданиями, поэтому рассчитываю на высокий балл».

Напомним, что установленный минимальный балл по обществознанию составляет 42 балла. Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 22 июня.

 

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