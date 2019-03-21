С экипажем большого десантного корабля «Иван Грен» Северного флота проведено учение по борьбе с пожаром

На большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен», находящемся в пункте постоянного базирования, прошло учение по ликвидации пожара. В ходе мероприятия отрабатывался порядок действия аварийно-спасательных групп при возникновении возгораний во внутренних помещениях корабля.

На первом этапе учения были проведены теоретические занятия с проверкой знаний по применению стационарных и переносных систем пожаротушения, особенностей конструкции корабельной вентиляции, способам удаления дыма из помещений и использованию портативных дыхательных аппаратов.

В ходе практической части личный состав аварийно-спасательных групп выполнял действия по вводным. Руководителем учения были сняты временные нормативы по экипировке обучаемых в специальные теплоотражающие костюмы и прибытию к месту условного возгорания.

Личный состав аварийно-спасательных групп большого десантного корабля отработал практическое применение различных средств пожаротушения, в том числе специального ранцевого генератора высокократной пены ГВПП-100, предназначенного для тушения пожаров с помощью химической струи или воздушно-механической пены. Моряки также проверили свои навыки по использованию дыхательных аппаратов, в случае задымления помещений корабля.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировочные мероприятия по обеспечению непотопляемости и взрывопожаробезопасности боевых кораблей и судов обеспечения проводятся на Северном флоте на постоянной основе. В ходе таких мероприятий совершенствуются навыки дежурных служб, командования кораблей и личного состава аварийно-спасательных групп при возникновении аварийных и кризисных ситуаций.