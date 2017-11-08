С электронной библиотекой «Кольский Север» познакомились в Республике Коми

Заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской областной научной библиотеки Татьяна Леонтьева приняла участие в работе международной научно-практической конференции «Литературное наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения», приуроченной к 180-летию Национальной библиотеки Республики Коми.

На конференции в Сыктывкаре собрались специалисты и научные сотрудники библиотек, музеев, учебных заведений, писатели из 14 регионов России, а также Финляндии, Германии и Норвегии. В рамках форума прошло совещание финно-угорских и северо-западных регионов по вопросам сотрудничества и совместным проектам библиотек в цифровой среде.

Участникам конференции была представлена электронная библиотека «Кольский Север» - цифровой ресурс Мурманской областной универсальной научной библиотеки. Ресурс содержит 19 тематических коллекций и разделов, более 5000 книг, аудиовизуальных документов, фотодокументов, статей из журналов и сборников, периодических изданий о Мурманской области.