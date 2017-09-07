С главой Мончегорска Дмитрием Староверовым губернатор Марина Ковтун обсудила подготовку к 80-летию города и его благоустройство

Празднование грядущего юбилея Мончегорска и благоустройство города стали основными темами рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с главой муниципалитета Дмитрием Староверовым.

Он сообщил, что подготовка к юбилею велась в течение года, и проекты, которые будут реализованы к 80-летию, отражают пожелания горожан. Так, например, в рамках программы «Комфортная городская среда» будет выполнен ремонт и обустройство одной из самых востребованных в городе пешеходных зон по проспекту Ленина от площади Революции до улицы Комсомольская. Кроме того, в этом году при поддержке областного бюджета и градообразующего предприятия Кольской ГМК администрации удалось выполнить беспрецедентные объемы ремонтов дорожного полотна, также проведена модернизация нерегулируемых пешеходных переходов. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Например, в октябре планируется закончить обустройство беговых дорожек на городском стадионе. Ещё одна масштабная работа – капитальный ремонт детского сада в поселке 27 км , переданного Минобороны в собственность муниципалитета.