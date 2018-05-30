Сегодня на заседании правительства Мурманской области региональный министр здравоохранения Валерий Перетрухин доложил об итогах работы ведомства в 2017 году.

По итогам года отмечено уменьшение общего коэффициента смертности населения на 4,3%, число умерших сократилось на 388 человек. Показатель смертности в Мурманской области среди субъектов Северо-Западного федерального округа является самым низким. По словам Валерия Перетрухина, существенную роль в этом оказывает диспансеризация, охват ею в 2017 году составил 85% от числа подлежащих обследованию.

Для уменьшения кадрового дефицита в отрасли министерством продолжается работа по подготовке квалифицированных медработников. В её рамках ежегодно заключаются договоры о целевом приеме (по программам высшего образования, интернатуры, ординатуры) за счет средств федерального бюджета с пятью медицинскими вузами Северо-Западного федерального округа и Петрозаводским государственным университетом. В 2017 году в число студентов зачислены 69 выпускников региона. На дефицитные рабочие места в 2017 году трудоустроены один фельдшер ФАПа и 44 врача-специалиста. В рамках проекта «Земский доктор» в 2017 году в медицинские организации региона трудоустроились 10 врачей. С июля нынешнего года заработает программа «Арктический доктор», предложенная губернатором Мариной Ковтун, с её помощью первоначально планируется привлечь 15 специалистов.

«Майский указ» Президента России о повышении заработной платы медицинских работников в 2017 году в государственных областных учреждениях здравоохранения перевыполнен для врачей и среднего медперсонала.

В этом году должны быть завершены строительство ФАПов в Чапоме, Чаваньге и Минькино, капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске, ремонтные работы в Мурманской детской клинической больнице, Апатитско-Кировской ЦГБ, Кольской ЦРБ, мончегорской поликлинике и женской консультации, оленегорской детской поликлинике, стоматологии в Заполярном; планируется начать ремонтные работы в медсанчасти «Севрыба», Мончегорской и Кандалакшской ЦРБ. Также в этом году в планах Минздрава – организовать центр паллиативной медицинской помощи на базе Кольской ЦРБ и осуществить работы по ремонту поликлиники Мурманского областного онкологического диспансера.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что региональная власть не просто решает насущные проблемы здравоохранения, но и разрабатывает собственные стратегии их решения, а также требует активной помощи федеральных ведомств.