С июля Украина может полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией

Грузовые перевозки были отменены ещё на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) - одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники, хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники издания настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.

«Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля», - сообщил источник газеты, близкий к правительству Украины. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание Российских железных дорог «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины» (сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета - 17 рублей).

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета пассажирского сообщения, ограничившись фразой: «Никакого решения на этот счет на данный момент не принято». В РЖД «Коммерсанту» заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

Впрочем, слова собеседника издания о готовящемся запрете подтверждает бывший замминистра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, «Укрзализныця» уже зафиксировала «снижение пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60% за последний год». Однако даже после этого существенного уменьшения пассажиропоток насчитывает почти 2 млн человек в год.

Александр Кава напоминает: о готовящемся прекращении пассажирских перевозок заговорили сразу после введения Украиной антироссийских санкций на прошлой неделе и прекращения перевозок грузовых.