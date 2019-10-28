«С «Кировкой» веселей!» - школьников приглашают провести осенние каникулы в ДК

В период осенних школьных каникул Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова представляет цикл познавательных и развлекательных программ разной направленности для детей и подростков «С «Кировкой» веселей!».

28 октября в 10.30 и 31 октября в 11.00 и 12.00 состоится квест-игра «Travel-Квест». Школьники из оздоровительных лагерей при мурманских школах станут участниками приключенческой познавательно-игровой программы, для прохождения которой необходимо будет отыскать различные предметы для путешествия, найти им применение, а также решить множество логических задач и выполнить творческие задания.

29 октября в 11.00 пройдёт эрудит-шоу «По волнам, по морям». Ребятам предлагается совершить увлекательное путешествие по морским просторам, открыть тайны семи морей и окунуться в мир загадок и головоломок. Интерактивная игра представляет собой путешествие, где каждое море приготовило для ребят увлекательное задание, в котором каждый сможет проявить себя.

29 октября в 12.00, 30 октября в 12.00 и 1 ноября в 12.00 специалисты областной «Кировки» проведут игру-путешествие «Арктика: На краю земли». Арктика – это крайний север России, край удивительной природы. Мальчишки и девчонки в игровой форме смогут отправиться в экспедицию на край земли, где узнают интересные факты о самом северном материке в мире.

30 октября в 11.00 состоится развлекательная программа «Голос. Дети!». Школьники из оздоровительных лагерей смогут проявить свои творческие способности и исполнить современные песни, принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, весело и дружно провести время, а также составить свой музыкальный хит-парад любимых песен.

В это же время начнет свою работу «Мастерская творческих каникул». Для ребят пройдет необычный мастер-класс, на котором мальчишек и девчонок ждут яркие эмоции, творчество и неожиданные превращения.

31 октября в 12.00 пройдёт познавательная программа «Квиз-Дети». Квиз – это интеллектуально-развлекательная игра, не требующая предварительной подготовки. Ребятам предстоит проявить свои интеллектуальные знания и показать умения работать в команде.

Вход на мероприятия по заявкам от школ.