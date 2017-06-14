С любителями прогулок по крышам будут бороться с помощью датчиков

На прошлой неделе на крыше дома № 5 по Нивскому проспекту Полярных Зорь были задержаны двое несовершеннолетних. Подростки умудрились сломать три замка, чтобы выбраться на кровлю.

Работники управляющей компании заметили детей на крыше девятиэтажки и вызвали наряд полиции, а дальше глупая шалость закончилась в отделе полиции. Протокол составлен, родители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, семьям новоиспеченных «руферов» придётся возместить причиненный ущерб.

Почти каждую неделю в администрации муниципалитета на оперативном совещании поднимается вопрос о самовольном выходе подростков на крыши многоквартирных домов. Первыми, кто выслушивает претензии, становятся руководители управляющих компаний. Винят их в том, что чердаки, вопреки правилам, часто остаются открытыми. Но, как показывает практика, нашу молодёжь ни замки, ни засовы не останавливают.

Директор «Атом-ЖКХ» С. Желяльдинов доложил главе города Максиму Пухову, что управляющая компания вплотную занимается вопросом диспетчеризации и в скором времени на входах в подвалы и выходах на чердаки и крыши домов будут установлены датчики проникновения. Таким образом, попытки несанкционированных выходов на крыши будут выявлены немедленно, а хулиганы привлечены к ответственности