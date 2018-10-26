«С любовью к Северу» - состоится встреча с Анатолием Сергиенко

27 октября в 16 часов в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится встреча с Анатолием Александровичем Сергиенко, заслуженным художником Российской Федерации, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза художников России, живописцем, графиком.

Мероприятие проводится в рамках работы выставки произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» и продолжает цикл творческих встреч с мурманскими художниками «С любовью к Северу».

Анатолий Александрович Сергиенко — российский художник, работающий в авангардном направлении и таких жанрах как портрет, пейзаж, натюрморт и тематическая картина. Заслуженный художник Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Член Союза художников России, руководитель народной изостудии СФ в г. Североморске Мурманской области.

Работы автора экспонируются на областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставках. Произведения находятся в собраниях художественных музеев стран ближнего и дальнего зарубежья, а также в частных коллекциях.

В рамках творческой встречи Анатолий Александрович расскажет о своём творческом пути, познакомит со своими работами, представленными на выставке произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север».