С мая 2019-го по ноябрь 2020 года у сотрудников «Почты России» в среднем заработная плата вырастет на 20 процентов

В Мурманской областной Думе состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с руководством Мурманского областного филиала «Почты России». В ходе встречи обсуждались наиболее актуальные вопросы развития почтовой связи в нашем регионе – проекты, направленные на повышение качества сервиса. В частности, шла речь о значительных успехах почтовой отрасли в цифровизации сервисов.

Внедрение единой автоматизированной системы, простой электронной подписи для получателей почтовых отправлений, возможности предварительно оформить и оплатить отправление перед визитом на почту, позволило значительно улучшить качество сервиса и сократить количество претензий на обслуживание.

Шёл разговор о сохранении сети сельских отделений почтовой связи, о ремонтах отделений. «Почта России» участвует в социальных проектах Мурманской области, в рамках которых оказываются различные услуги в населенных пунктах.

Одна из ключевых задач «Почты России» – создать для сотрудников достойные условия труда, чтобы они гордились своей работой. «Почта России» в период с мая 2019-го по ноябрь 2020 года планирует довести уровень оплаты труда работников отделений до среднерыночной по сопоставимым профессиям. На повышение доходов сотрудников за этот период будет направлено 11,5 млрд рублей собственных средств предприятия. В среднем заработная плата вырастет на 20 процентов. В Мурманском филиале в программу попадёт 940 сотрудников из 109 отделений почтовой связи.

Сергей Дубовой отметил важную социальную роль почтовых отделений, особенно у нас в Заполярье, где немало отдаленных населенных пунктов. Благодаря почте люди могут получить необходимую информацию, социальные услуги и товары первой необходимости. Основные задачи – доступность, оперативность и обеспечение современного качества обслуживания сейчас решаются, и впереди еще немалый объем работы.

Спикер также заострил внимание на вопросах взаимодействия «Почты России» с муниципальными образованиями.