С милого севера в сторону южную: в Мурманской области миграционная убыль населения составила 4402 человека

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области структурные изменения численности населения, в частности сокращение численности женщин репродуктивного возраста, определяли динамику рождаемости в 2018 году.

По предварительным данным органов государственной статистики за год родилось 7392 ребёнка, что на 5,4% меньше, чем в 2017 году. Коэффициент рождаемости составил 9,8 родившихся на 1000 населения против 10,3 в 2017 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона сдерживали негативную динамику показателей смертности. Число умерших увеличилось на 0,8% (8437 человек против 8371 человек в 2017 году). Общий коэффициент смертности составил 11,2 умерших на 1000 населения, что на 0,1 промилле выше значения предыдущего года.

По итогам года естественная убыль населения области составила 1045 человек (в 2017 году — 561 человек), коэффициент естественной убыли населения - 1,4 человека на 1000 населения.

В 2018 году увеличилась миграционная убыль на фоне некоторого снижения миграционной активности населения в целом. Общий миграционный оборот населения сократился по сравнению с 2017 годом на 0,6%. Миграционная убыль сложилась на 26% выше показателя за предыдущий год и составила 4402 человека.

По предварительным данным на конец 2018 года численность населения Мурманской области составила 748,1 тысячи человек, или 99,3% к концу 2017 года.