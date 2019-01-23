С морскими пехотинцами Северного флота проведено занятие по ночному вождению бронетранспортеров в сложных метеоусловиях

На одном из полигонов морской пехоты Северного флота в Мурманской области состоялись ночные занятия по вождению боевых машин в сложных метеоусловиях.

Ночью на автодроме при порывистом ветре и снегопаде механики-водители бронетранспортеров БТР-82А отработали преодоление различных препятствий: колейный мост, ров, проход в минно-взрывном заграждении. Также водители учились ориентироваться на местности в темноте в условиях светомаскировки и оказывать помощь застрявшей в снегу технике.

Накопленные в процессе боевой подготовки навыки и умения позволяют морским пехотинцам Северного флота решать любые поставленные перед ними задачи в суровых арктических условиях, сообщает пресс-служба СФ.