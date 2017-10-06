С начала 2017 года специалистами «Колэнерго» выявлено неучтенного энергопотребления на сумму более 18 млн рублей

«Проблема бездоговорного и безучетного потребления энергии в регионе по-прежнему остается очень актуальной, - сообщил заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Алексей Лебедев. – С начала 2017 года нашими специалистами в ходе проведения рейдов оформлены акты неучтенного потребления электроэнергии в размере более 5,3 млн кВтч. В денежном выражении – это порядка 18,8 миллиона рублей».

Как отметил Алексей Лебедев, энергетики ужесточают подход к «пойманным за руку» энерговорам, любители бесплатно пользоваться энергоресурсами подвергаются административному или уголовному преследованию по всей строгости закона. В филиале Колэнерго уже есть опыт привлечения к ответственности лиц, осуществлявших неучтенное потребление электроэнергии.

«Пристальное внимание мы по-прежнему уделяем информационным ресурсам, рекламирующим продажу устройств, позволяющих временно останавливать и искажать работу прибора учёта без прекращения энергоснабжения абонента. Безусловно, деятельность подобных «добрых самаритян» абсолютно противоречит действующим нормам законодательства, равно как и действия тех, кто приобретает и использует подобные устройства, - добавил Андрей Кузнецов – заместитель директора по безопасности Колэнерго. - Причём люди, покупающие подобные «хитрые машинки», в итоге наказывают себя втройне: тратят деньги на сомнительное приобретение, попадают в итоге под штрафы за неучтенное электропотребление, да ещё и в лучшем случае – под административное производство».

«У нас уже есть положительный опыт пресечения подобной противоправной деятельности через судебные инстанции. В частности, по нашему обращению в декабре 2016 года деятельность ряда интернет-ресурсов была признана незаконной на территории Российской Федерации именно в силу наличия на них информации, побуждающей потребителей к самовольному вмешательству в работу приборов учёта с целью искажения данных», - уточнил Андрей Кузнецов.