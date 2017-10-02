В рамках акции «Внимание, мошенники!» участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску старший лейтенант полиции Сергей Яценко провёл профилактическую беседу с пенсионерами.

Сотрудник полиции рассказал присутствующим, какие основные схемы используют телефонные и интернет-мошенники, привёл примеры обмана. Также граждане узнали о случаях телефонных мошенничеств, когда злоумышленники представляются работниками пенсионного фонда. Мошенники, пользуясь доверчивостью пенсионеров, получают данные банковских карт пожилых людей под различными предлогами, связанными с выплатами или перерасчетами пенсий и пособий, с целью дальнейшего хищения денежных средств.

В ходе беседы работники ПФР подтвердили, что индивидуальный телефонный обзвон работниками Пенсионного фонда не производится. Вся официальная информация доводится до населения посредством средств массовой информации, через региональную страницу сайта ПФР и официальные страницы регионального отделения в социальных сетях.

По окончанию мероприятия представитель полиции раздал присутствующим памятки по профилактике дистанционных мошенничеств и призвал рассказать о данных преступлениях всем знакомым и родственникам.

Согласно статистике, с начала 2017 года в Мурманске возбуждено более 347 уголовных дел по статье «Мошенничество». В основном жертвами данных преступлений становятся граждане старшего поколения. Раскрыть такие преступления крайне тяжело, так как злоумышленники зачастую находятся за пределами региона и пользуются одноразовыми сим-картами, используют удаленный доступ к сети Интернет. За 9 месяцев этого года ущерб от данной категории преступлений только на территории областного центра составляет более 13 миллионов 600 тысяч рублей.