В дежурную часть полиции Мончегорска обратилась пенсионерка с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошеннических действий. Женщина рассказала полицейским, что ей на домашний телефон поступил звонок от неизвестного мужчины. Он, представившись врачом Мурманской областной клинической больницы, сообщил заведомо ложные сведения о выявлении у северянки очень опасной болезни. Чтобы решить проблему со здоровьем, по словам звонившего, требовалось перевести денежные средства в сумме 140 тысяч рублей для приобретения лекарственных средств.

Довести до конца свой преступный умысел злоумышленник не смог. Бдительная жительница Мончегорска, зная о подобных схемах обмана из средств массовой информации, не стала продолжать разговор с мошенником. Она отправилась в отдел полиции. Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Москве.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.30 и ч.2 ст.159 УК РФ.

По данным ИЦ УМВД России по Мурманской области, с начала 2017 года в Мурманской области возбуждено более 1100 уголовных дел по фактам дистанционных мошенничеств. Основную часть преступлений данной категории составляют мошенничества в сети интернет, связанные с покупкой или продажей товаров и оказанием услуг. Чаще всего граждане сообщают неизвестным по телефону или в социальных сетях персональные данные карты.

Полиция Заполярья напоминает, что никогда и никому нельзя сообщать данные банковской карты, а также выполнять любые операции с картами по указанию неизвестных лиц, осуществлять переводы на счета неизвестных лиц за недоставленные товары или неоказанные услуги.

Если вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно прекратите общение и сообщите о подозрительном звонке в полицию.