С начала года более 4,6 тысячи пенсионеров-северян уже воспользовались правом на компенсацию проезда

Неработающие пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право один раз в два года получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.



Компенсацию можно получить заранее в виде талонов на приобретение билетов или по возвращении с отдыха в виде возмещения расходов стоимости проезда.



Для получения талона пенсионеру необходимо заблаговременно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или в МФЦ с заявлением по установленной форме с указанием места отдыха и документальным подтверждением предстоящего пребывания (путевка, курсовка или иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в месте отдыха, например, приглашение на отдых от физического лица).



Для возмещения затрат по возвращении с отдыха пенсионер должен предоставить заявление и проездные документы. Подать такое заявление, помимо клиентских служб ПФР и МФЦ, можно также в «Личном кабинете» на сайте ПФР. В этом случае проездные документы необходимо принести в территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о приеме заявления.



Компенсация производится в размере, не превышающем стоимость проезда:



в плацкартном вагоне пассажирского поезда (при отсутствии пассажирских поездов – по стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого поезда);



в салоне самолета экономического (низшего) класса;



в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;



в каюте III категории речного судна всех линий сообщений, в каюте IV-V групп морского судна регулярных транспортных линий.



Если пассажирские перевозки осуществляются транспортом более высокой категории стоимости, возмещение расходов производится в размере наименьшей стоимости проезда указанным транспортом. В данном случае пенсионеру необходимо предоставить справку о стоимости проезда по выбранному направлению, которую выдает транспортная компания, осуществляющая перевозку.



С начала 2018 года правом на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно уже воспользовалось более 4,6 тыс. пенсионеров Мурманской области.